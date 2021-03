PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 mars WTA Miami

Notre pronostic : Kuznetsova gagne en trois sets contre Alizé Cornet (3.85) !

C’est un coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre. Alizé ne fait pas un grand début d’année avec un bilan négatif de quatre victoires pour six défaites mais on connaît son tempérament et on sait qu’elle aime les gros matches. La Russe, elle, fait un tout petit mieux avec cinq victoires et cinq défaites. Évidemment la 35e mondiale est plus forte et c’est logique qu’elle parte favorite mais je pense que cette rencontre pourrait être plus compliquée qu’il n’y paraît pour la joueuse de 35 ans à l’image des confrontations entre les deux joueuses : trois victoires chacune. La dernière date de 2017 et c’est Alizé qui s’était imposée. Aujourd’hui je ne vois pas le même scénario mais une rencontre en trois sets qui tournerait à l’avantage de la lauréate de Roland Garros en 2009. Un très beau pari coté à 3.85 !

Pariez sur Cornet – Kuznetsova ici !

Les autres options :

M. Linette s’impose en trois sets contre R. Montgomery (3.95)

Petkovic l’emporte en trois sets contre Zhang (4.10)

La cote totale des trois paris de folie : 62.35