PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Clermont bat Angers par un but d’écart (3.65)

Encore une autre rencontre très importante pour le maintien. Clermont, en gagnant cette semaine à Troyes, s’est fait du bien et est ressorti de la zone rouge. Il faudra essayer de confirmer et d’enchaîner aujourd’hui lors de la réception d’Angers. Le SCO n’est pas sauvé avec seulement deux longueurs d’avance sur leur adversaire et trois sur Saint-Etienne, barragiste avant cette journée. Ce sera une rencontre très tendue à Gabriel Montpied. Je pense que les Auvergnats peuvent s’imposer chez eux et comme cela sera serré, je miserais sur un succès par un but d’écart pour une cote de 3.65 !

Pariez sur Clermont – Angers ici !

Les autres options :

Nantes bat Bordeaux et les deux équipes marquent (3.45)

Match nul entre Lille et Strasbourg et les deux équipes marquent (4.00)

Bochum bat Augsbourg par un but d’écart (3.75)

Le Milan AC gagne chez la Lazio et les deux équipes marquent (4.10)

Cote totale des cinq paris de folie : 774.44