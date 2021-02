PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 février Ligue 1 – France

Notre pronostic: nul entre Nîmes et Lorient (3.50)

Malheur au vaincu ce soir entre le 19e et le 18e de Ligue 1 ! Ce match en retard peut donner l’occasion à Nîmes de dépasser Lorient au classement en cas de succès aux Costières et ainsi de se retrouver en position de barragiste. Cependant, les Crocos viennent de s’imposer contre Bordeaux et il n’est jamais facile, surtout pour un mal classé, de gagner deux fois de suite sur sa pelouse. Par ailleurs, les Merlus allaient beaucoup depuis leur succès dans les arrêts de jeu face à Dijon. Ils ont ensuite enchaîner une très belle série de résultats dont une victoire face au Paris-SG, un nul à Rennes et un autre à Monaco. Mais ils viennent de rechuter lourdement dimanche contre Lille (défaite 4-1). A l’aller, mi-décembre, les Bretons avaient battu les Nîmois 3-0 au Moustoir mais les Gardois vont beaucoup mieux depuis. Comme le FCL reste sur trois nuls en quatre déplacements, je ne serais pas vraiment étonner qu’il n’y ait pas de vainqueur ce soir dans ce match de la peur. Si j’ai raison, vous triplerez largement votre mise.

Fiabilité : 35 %

Pariez sur Nîmes - Lorient ici