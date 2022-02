PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 février - Ligue Europa

Notre pronostic: Bodo/Glimt bat le Celtic (3.00)

C'est surtout la cote (3.00) qui est folle ! Invaincus en phase de poule (3 victoires et 3 nuls) les Norvégiens ont réussi le carton plein à domicile en créant la grosse sensation de la Ligue Europa Conférénce: succès époustouflant contre la Roma de Mourinho 6-1 ! Les CSKA Sofia et le Zorya Lougansk ont eux aussi chuté à Bodo. Après avoir terminé deuxièmes derrière les Italiens après un parcours exceptionnel, les Norvégiens ont encore créé la surprise en s'imposant 3-1 au Celtic Park lors du match aller. Dans ces conditions, ils sont en ballotage hyper-favorable pour atteindre les 1/8 de finale et je ne serais pas étonné qu'ils signent un quatrième succès de suite devant leur public dans cette compétition. Si j'ai vu juste, vous triplerez votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Naples bat Barcelone (2.75)

La Lazio élimine Porto (2.80)

Nul entre les Rangers et Dortmund (4.40)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 101.64

