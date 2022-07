PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 juillet – Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic : Le Club Bruges bat le Racing Genk et les deux équipes marquent (2.90)

Cette première journée nous propose une belle affiche ! Le Club Bruges a réalisé de belles performances en préparation et aborde cet exercice avec optimisme. Le triple champion en titre, favori à sa propre succession, sera dans la peau du chassé. Mais ses adversaires auront beaucoup de mal à lui prendre des points dans son antre tant il est souverain au Jan Breydel Stadion. La mission s’annonce donc compliquée pour le Racing Genk qui s'est montré irrégulier ce mois-ci en amical. Les joueurs de Wouter Vrancken peuvent toutefois s'appuyer sur leur fin de saison, où ils ont réalisé de belles choses durant le play off pour la qualification à la Ligue Europa. Surtout, ils ont trouvé le chemin des filets au cours de neuf des dix derniers matches sur la pelouse de leur rival du jour. Je vois donc le Club Bruges l'emporter et les deux équipes marquer (2.90).

