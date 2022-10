PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 octobre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : West Ham bat Bournemouth et les deux équipes marquent (3.50)

West Ham doit passer la seconde en Premier League. Brillants en coupe d’Europe, les Londoniens se montrent particulièrement inconstants en championnat, pointant à une 14e place bien loin de leurs objectifs. Ils font toutefois preuve d’une réelle solidité à domicile, n’ayant plus perdu au London Stadium depuis deux mois. Quatrièmes plus mauvaise attaque du royaume, les Hammers affrontent aujourd’hui la deuxième plus mauvaise défense. Si Bournemouth perd peu, l’actuelle 13e ne parvient pas non plus toujours à s’imposer. Les Cherries sont notamment irréguliers en déplacement et concèdent beaucoup trop de buts. Je vois donc que West Ham gagner à domicile, sans forcément garder ses cages inviolées.

