PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 septembre - Ligue 2

Notre pronostic: nul à la mi-temps et nul en fin de match entre Nancy et Amiens (4.20)

Match de la peur entre Nancy et Amiens en Ligue 2 ! Les Lorrains, lanterne rouge, ne comptent que trois points en neuf journées et n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre. A Marcel Picot, l'ASNL reste sur un nul face au Havre (1-1). De leur côté, les Picards, premiers non relégables, viennent de partagé les points à quatre reprises en cinq matches et restent sur deux nuls en déplacement, à Niort et à Nîmes. Comme ces deux clubs devraient logiquement chercher avant tout à ne pas perdre et à prendre beaucoup moins de buts, je vous propose de jouer le nul à la mi-temps et en fin de rencontre pour quadrupler votre mise de départ.

Fiabilité: 30 %

