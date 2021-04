PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 25 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : Montpellier l’emporte à Nice et les deux équipes marquent (4.10)

Défait deux fois cette saison par Dijon, l’OGC Nice est très faible et a dit au revoir à toutes ses chances de qualification en Europe la saison prochaine. Avant cette rencontre le nul (0-0) face à Reims avait déjà été inquiétant pour la suite de la saison. Dans une fin de saison sans grands enjeux pour les Niçois, les Montpelliérains pourraient en profiter. Eux peuvent encore jouer une qualification en Coupe d’Europe s’ils réalisent une fin de saison quasi parfaite. Porté par un duo d’attaque extraordinaire, Montpellier peut rêver légitimement. Que ce soit par Laborde ou Delort, le danger est omniprésent. C’est pourquoi je pense que le MHSC va l’emporter. Avec 54 buts encaissés, Nice peut planter dans cette rencontre et donc je rajouterais à ce pari que les deux équipes marquent pour un pari de folie qui pourrait plus que quadrupler votre mise !

