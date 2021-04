PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 avril Série A - Italie

Notre pronostic : nul entre la Lazio et le Milan AC (3.90)

C’est un gros coup que je vous propose de tenter avec cette rencontre décisive. Si la Lazio perd, ce pourrait en être fini des espoirs d’une qualification en Ligue des Champions. Si elle gagne, l’AC Milan dirait au revoir au titre et aurait très chaud pour la reine des coupes. Le club romain est favori pour cette rencontre mais reste sur une défaite à Naples. Avec un match en moins et cinq points de retard sur les Napolitains, la Lazio sera motivée pour revenir dans la course. Motivation qui sera aussi présente chez les Milanais qui ont du mal depuis le début de l’année 2021. On les voyait s’envoler vers le titre et finalement ils se sont écroulés pour compter dix points de retard sur l’Inter. Il leur faut absolument gagner des rencontres pour tenir cette 2e place. Avec des objectifs similaires je ne vois aucun des deux clubs s’imposer pour une cote énorme de 3.90 !



