PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Manchester City et Leicester (7.00)

On se demande qui peut arrêter Manchester City ? Les joueurs de Pep Guardiola sont dans une forme étincelante avec huit victoires d'affilée et vingt-quatre buts inscrits contre seulement trois encaissés ! Difficile donc de les imaginer lâcher des points en cette période de Boxing Day. Pourtant leur adversaire du jour présente toutes les caractéristiques du match piège. En effet, si Leicester est très irrégulier cette saison, cette équipe reste totalement imprévisible. Dans un grand jour, les Foxes peuvent rivaliser avec n'importe qui. Ils avaient notamment battu les Citizens 5-2 à l'Etihad Stadium la saison dernière ! Un tel exploit est difficile à rééditer mais un partage des points me semble possible. Un pari coté à 7.00 !

Les autres options :

Aston Villa ouvre le score face à Chelsea et match nul (8.00)

Brentford s'impose à Brighton et Toney buteur (6.60)

West Ham bat Southampton par au moins trois buts d’écart (6.00)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 2217.60

Pariez sur Manchester City - Leicester ici !