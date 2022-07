PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : le Sheriff Tiraspol bat Maribor et les deux équipes marquent (4.30)

Après un score nul et vierge à l’aller, le Sheriff Tiraspol part largement favori à domicile ce soir. Le champion de Moldavie reste sur une série de quatorze rencontres officielles sans la moindre défaite et se montre souverain devant son public, remportant neuf de ses dix derniers matches à domicile. Surtout, le résultat de la première manche est loin de refléter la physionomie de la partie. Jamais inquiétés, les joueurs de Yuriy Vernydub ont dominé Maribor de la tête et des épaules mais se sont montrés trop imprécis offensivement, ne cadrant qu’un seul tir. Si un scénario similaire est à prévoir aujourd’hui, il faudra se méfier du club slovène. En effet, celui-ci est beaucoup plus entreprenant en déplacement, avec une seule défaite et surtout dix-neuf buts inscrits lors de ses neuf dernières sorties. Le Sheriff Tiraspol devrait tout de même l’emporter mais il se pourrait bien que les deux équipes trouvent le chemin des filets (4.30).

