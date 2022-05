PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 mai - Série B - Finale barrage accession

Notre pronostic: match nul entre Monza et Pise (3.10)

Le tombeur de Brescia en 1/2 finale d'accession en Série A est invaincu à domicile depuis trois mois et reste sur cinq succès et deux nuls en sept rencontres. Pourtant, je ne suis pas du tout persuadé que Monza s'imposera ce soir devant son public, en finale, face à sa bête noire. En effet, Pise n'a plus perdu chez son adversaire du jour depuis quinze ans et présente un bilan remarquable en Lombardie: 70 % de victoires et 30 % de nuls lors de ses dix dernières visites ! Avant cette finale de play-off, les Nerazzurri toscans ont gagné deux fois cette saison contre Monza sur le même score de 2 buts à 1 alors que le club de la ville plus connue pour le Grand Prix de Formule 1 n'a chuté que deux fois à domicile depuis le début de la compétition. Pour toutes ces raisons, je vous propose de tenter le nul pour tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

