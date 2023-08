PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 août - Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier bat Reims et les deux équipes marquent (3.75)

Voilà une rencontre qui pourrait être spectaculaire ! Montpellier impressionne en ce début de saison, malgré le départ d'Elye Wahi à Lens. Il faut dire que les arrivées d'Al-Tamari et Adams ressemblent fortement à d'excellentes affaires. Les deux joueurs ont d'ailleurs brillé à Lyon la semaine dernière, en inscrivant trois des quatre buts de leur équipe qui s'est largement imposée. En face, Reims est une vrai belle écurie de notre championnat. Toujours sous la houlette de Will Still, les Champenois pratiquent un très beau football et peuvent se montrer ambitieux cette saison. On sent toutefois qu'il va être difficile de faire oublier Folarin Balogun à la pointe de l'attaque, alors que l'international américain avait été brillant lors du dernier exercice. À domicile, Montpellier pourrait finir par s'imposer au cours d'un match qui s'annonce palpitant.

