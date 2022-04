PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 avril - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Atalanta concède le nul face au Torino (4.20)

L'Atalanta (8e) finit la saison sur les rotules (trois défaites et un succès chez la lanterne rouge vénitienne en quatre journées). Les espoirs des Bergamasques de terminer européens ne cessent de diminuer. La réception du Torino ne sera pas, selon moi, une partie de plaisir car les "Nerazzurri" n'ont remporté que quatre rencontres sur seize à domicile et n'ont plus gagné devant leur public en championnat depuis deux mois. De son côté, le Toro n'a chuté qu'une seule fois sur la même période, pour deux victoires et quatre nuls. Enfin, l'Atalanta n'a plus battu, à domicile, son adversaire du soir depuis quatre ans. Pour toutes ces raisons, je vous suggère un très beau pari de folie: un score de parité, comme la saison dernière, pour quadrupler votre mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

La Fiorentina bat l'Udinese 1-0 (7.00)

Liverpool bat Villarreal, Salah et Mané marquent (3.90)

Cote totale pour les trois paris de folie: 114.66

Pariez sur Venezia - Atalanta ici