PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 février Ligue 1 - France

Notre pronostic: Metz s’impose à Bordeaux (3.45)

Rien ne va plus pour les Girondins qui viennent de perdre cinq de leurs six derniers matches ! Si les défaites contre Lyon, Lille, voire Brest étaient prévisibles, celles face à Toulouse en Coupe de France au Matmut Atlantic et à Nîmes en championnat sont beaucoup plus inquiétantes. Et « l’affaire Koscielny » prouvent que Bordeaux se trouve dans une situation très critique en ce moment. De son côté, Metz voyage très bien en 2021 comme le prouvent ses dernier résultats à l’extérieur: victoire à Nice, Brest, Lyon et Amiens en Coupe de France pour un seul revers à St Etienne. Pour toutes ces raisons, les Messins pourraient bien profiter de la crise girondine pour signer un nouveau succès en déplacement contre une équipe qui n’a marqué qu’un seul but sur ses cinq dernières rencontres. Finalement, ce pari n’a rien de vraiment fou !

Fiabilité : 35 %

