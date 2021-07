PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire de Ferencvaros contre Zalgiris et les deux équipes marquent (3.35)

Et de onze ! Avec son succès lors du match aller, Ferencvaros a engrangé sa onzième victoire consécutive et sa dix-huitième rencontre sans défaite de rang. Le club hongrois a donc fait un très grand pas pour le tour suivant et paraît très difficile à battre pour une équipe du calibre de Zalgiris. Les Lituaniens sont très bons dans leurs compétitions nationales mais cela se complique à un plus haut niveau. Ils ont tout de même éliminé Linfield pour affronter Ferencvaros. Je pense qu’à domicile, ils pourraient se montrer plus inquiétants. C’est pourquoi je les vois marquer pour cette rencontre. Cependant je pense que les Hongrois vont s’imposer. Un pari risqué coté à 3.35 !

