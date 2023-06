PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 juin – Euro Espoirs 2023

Notre pronostic : nul entre la Géorgie et les Pays-Bas (4.20)

La Géorgie, grande surprise du début de l’Euro Espoirs, a besoin d’un nul pour accéder aux ¼ de finale de la compétition. En cas de défaite, les Géorgiens pourraient même sortir de ce groupe si la Belgique ne bat pas le Portugal. Ils ont l’avantage de jouer à domicile et cela les a forcément aider pour battre les Portugais (2-0) et pour prendre un point contre les Diables Rouges (2-2). Les Pays-Bas, qui doivent s’imposer ce soir pour poursuivre l’aventure, n’auront pas la tâche facile. Les Néerlandais ont déjà été tenus en échec par la Belgique (0-0) et le Portugal (1-1). Dans ces conditions, je vous propose de tenter un nouveau score de parité pour quadrupler votre mise. Avec ce scénario, les Bataves auraient tout intérêt à marquer un ou deux buts en espérant un 0-0 dans l’autre match du groupe pour repasser devant les Belges au goal-average.

Fiabilité : 35 %

