PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 mai ATP Parme

Notre pronostic : victoire en trois manches de Gasquet face à Munar (4.30)

C’est un coup que je vous propose de tenter avec ce quart de finale. Richard semble enfin remis de ses pépins physiques. Alors qu’il n’arrivait pas à enchaîner les victoires en début de saison, il y parvient enfin depuis deux semaines. Déjà à Lyon où il a battu Barrère puis Schwartzman et donc ici en Italie. A Parme, le 51e à l’ATP a sorti Altmaier et Martinez. Il lui a fallu trois sets face à l’Espagnol mais il s’en est très bien sorti dans une rencontre qu’il ne débutait pas en tant que favori, tout comme aujourd’hui face Munar. 80e à l’ATP, le joueur de 24 ans vient de profiter de l’abandon de Benoît Paire alors qu’il menait d’un set et avait breaké dans la deuxième manche. Il n’a joué que sur terre-battue sur l’année 2021. C’est donc un véritable spécialiste. Je pense que ce sera un match long et je vois Richard Gasquet, plus talentueux, l’emporter. Un pari énorme coté à 4.30 !

Victoire en trois sets de Krejcikova face à Alexandrova (3.90)

Match nul entre Toulouse et Nantes et les deux équipes marquent (4.00)

