PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg tient le Paris-SG en échec (4.30)

Le Paris-SG a besoin d’un point pour être officiellement sacré et Strasbourg a besoin d’un point pour assurer sa place en Ligue 1. Mais le PSG sait qu’il est déjà champion vu sa différence de but. Je ne suis donc pas persuadé que les Parisiens feront tout pour s’imposer à la Meinau. La motivation sera plus du côté des Alsaciens qui finissent la saison de fort belle manière : quatre victoires, un nul et une défaite lors des six dernières journées. Dans ces conditions, parier sur un score de parité, comme la saison dernière (3-3) me semble judicieux, surtout pour une si jolie cote (4.30). Un pari finalement pas si fou que cela !

Fiabilité : 55 %

