PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 mai - Roland-Garros

Notre pronostic: Diane Parry bat Sloane Stephens en trois manches (4.90)

Diane Parry (97e à la WTA) vient de réaliser deux exploits à Roland-Garros alors qu'elle n'avait pas encore enchaîné deux victoires consécutives sur terre battue en 2022. Au premier tour, comme l'avait annoncé Eric Salliot dans les Paris RMC pour une cote de 4.50, elle a tout simplement éliminé la tenante du titre, la Tchèque Barbora Krejcikova (numéro 2 mondiale) avant de se débarrasser de la Colombienne Maria-Camilla Osorio-Serrano (6/3 - 6/3). A troisième tour, elle ne sera, encore une fois, pas favorite face à Sloane Stephens mais peut tout à fait s'imposer. En effet, l'Américaine restait que quatre défaites consécutives au premier tour sur terre battue avant d'arriver à Paris (Zheng à Charleston, Kalinina à Madrid, Alexandrova à Rome et Berberovic à Strasbourg). Par ailleurs, Stephens n'a plus du tout le niveau qui lui avait permis d'atteindre la finale en 2018, battue par Simona Halep. Comme le public de la Porte d'Auteuil sera entièrement acquis à la cause de Diane et provoquera une ambiance du type Parc des Princes, pourquoi ne pas tenter l'exploit de la Française en trois sets pour une magnifique cote de 4.90 ?

Fiabilité : 30 %

