PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 avril Liga - Espagne

Notre pronostic : victoire de Bilbao face à Valladolid par 1-0 ou 2-0 (3.35)

Bilbao a créé la surprise face à l’Atletico Madrid dimanche en s’imposant (2-1) alors que le club restait sur une série de huit matches sans victoire toutes compétitions confondues. Au classement le club basque est 10e et peut encore espérer une qualification européenne. Pour cela il faudra quasiment tout gagner pour cette fin de saison. La confiance est revenue et sera nécessaire face à Valladolid qui joue son maintien. 18e, les joueurs sont sous pression alors qu’ils sont à un point du 17e Elche. Mais les derniers résultats n’inspirent pas à l’optimisme. Avec six rencontres sans succès, les joueurs vivent une période difficile et vont devoir être forts mentalement pour s’en sortir. Je les vois s’incliner à Bilbao mais par un petit écart. C’est pourquoi je vous conseille la victoire des Basques par 1-0 ou 2-0 pour une cote de 3.35. Un pari risqué mais qui peut donc vous rapporter gros !

L'autre option :

Match nul entre le PSG et City (3.90)

