PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 avril - Ligue Europa 1/2 finale

Notre pronostic: Francfort s'impose à West Ham (4.00)

Francfort, c'est Docteur Jekyll et Mister Hyde ! Seulement 9e en Bundesliga, l'Eintracht n'a plus gagné en championnat depuis cinq journées (trois nuls et deux défaites). En revanche, les Allemands sont transfigurés en Coupe d'Europe, notamment à l'extérieur. Vainqueur 1-0 à Antwerp, 2-1 sur la pelouse de l'Olympiakos, 2-1 sur celle du Betis Séville et surtout 3-2 à Barcelone, Francfort n'a été accroché que par Fenerbahce (1-1 en Turquie). De son côté, West Ham s'est déjà raté à domicile sur la scène européenne: défaite 1-0 face au Dynamo Zagreb en phase de poule et nul 1-1 contre Lyon en 1/4 de finale aller. L'Eintracht, distancé en championnat, n'a plus qu'une seule solution pour retrouver l'Europe la saison prochaine - et ce serait la Ligue des champions - c'est de remporter la Ligue Europa. Le chemin est encore long mais je vous suggère ce très beau pari de folie: victoire des Allemands en Angleterre pour quadrupler votre mise !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Marseille gagne à Rotterdam et les deux équipes marquent (4.90)

Nul entre Leicester et la Roma et les deux équipes marquent (3.90)

Leipzig bat les Rangers par au moins trois buts d'écart (3.35)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 256.07

Pariez sur West Ham - Francfort ici