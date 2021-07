PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : l’Espagne bat l’Argentine et les deux équipes marquent (3.70)

Très belle rencontre à suivre entre deux grandes sélections mondiales. L’Espagne n’a pas réellement performé depuis le début de la compétition mais compte tout de même une victoire et un match nul. C’est évidemment très bien mais la Roja n’a marqué qu’une seule fois. C’était lors du succès contre l’Australie. Etonnant quand on regarde les joueurs qui composent la sélection espagnole. Six ont joué l’Euro et beaucoup sont titulaires dans les plus grands clubs européens. L’Argentine, elle, s’est rassurée après sa défaite inaugurale face à l’Australie en battant l’Egypte. Les Argentins doivent gagner pour être sûrs de se qualifier pour la phase finale. Je pense qu’on pourrait assister à une belle rencontre. C’est pourquoi je vous conseille le fait que les deux équipes marquent. Je pense que l’Espagne, avec les nombreux talents qui composent l’équipe, va s’imposer. Un pari énorme coté à 3.70 !

Pariez sur Espagne – Argentine ici !

Les autres options :

La Roumanie bat la Nouvelle-Zélande sans encaisser de buts (3.35)

Le Japon bat la France et les deux équipes marquent (3.55)

Cote totale des trois paris de folie : 44.00