PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 mai SSE Airtricity League – Irlande

Notre pronostic : victoire de St Patricks face à Dundalk et les deux équipes marquent (4.20)

C’est un coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre. Le 3e du championnat reçoit le 7e et part légèrement favori. Actuellement dans les places qualificatives pour la Ligue Europa, St Patricks peut même viser le titre mais pour cela il faut remettre la machine en route. Avec une seule victoire lors des cinq dernières journées, la forme n’est pas au mieux et elle est aussi mauvaise que celle de Dundalk qui affiche le même bilan sur la même période. Avec sept points d’avance sur l’avant dernier et barragiste, Longford, le matelas est confortable mais attention. C’est pourquoi je vois les 3e du championnat s’imposer. Cependant je pense qu’on pourrait assister à un beau match. Sur les dix dernières rencontres jouées par Dundalk, les joueurs ont marqué lors de huit d’entre elles. Je pense donc que les deux clubs vont marquer pour un combiné qui pourrait vous permettre de plus que quadrupler votre mise (4.20).

L’autre option :

0-0 entre le FK Kyzylzhar et Taraz (6.50)

Cote totale des deux paris de folie : 27.30