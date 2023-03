PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 mars - Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Géorgie et la Norvège (3.30) !

Duel d'outsiders dans le goupe A entre la Géorgie et la Norvège à Batumi ce soir. La Géorgie, entraînée par Willy Sagnol, reçoit une sélection norvégienne privée d'Erling Halaland (touché à l'aine) et balayée (3-0) en Espagne le weekend dernier. Les Géorgiens, portés par la star du Napoli Khvicha Kvaratskhelia, sont parvenus à monter en poule B de Ligue des Nations et rêvent d'atteindre la phase finale de l'Euro 2024. Derrière la Roja qui semble intouchable, la bataille sera acharnée entre Norvégiens, Ecossais et Géorgiens pour le deuxième ticket. Rappelons que les Croisés n'ont perdu qu'un seul de leurs treize derniers matches (contre le Maroc en amical). Banco pour un score de parité ce soir (3.30) !

