PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 août - Barrages Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Panathinaikos et Braga (3.55) !

C'est l'affiche la plus équilibrée de ces barrages de Ligue des Champions. Braga, habitué des Coupes d'Europe, est parvenu à battre le Panathinaikos (2-1). Les Grecs, tombeurs de l'OM au tour précédent (victoire aux tirs au but au Vélodrome), souffrent de l'enchaînement des matches et ils n'ont gagné qu'un seul de leurs trois derniers matches. Les Portugais, eux, restent sur trois succès probants avec 10 buts marqués. J'ai envie de tenter un coup de folie sur cette rencontre : pas de vainqueur dans le temps réglementaire entre le Pana et Braga (3.55) ! Fiabilité : 31%

Pariez sur Panathinaikos - Braga ici

Autre option :

Nul entre Wrexham et Bradford (3.35)

Total des deux paris de folie : 11.89