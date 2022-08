PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 29 août – Liga – Espagne

Notre pronostic : l’Athletic Bilbao gagne sur la pelouse de Cadix (2.10)

Cadix est déjà dans le dur. Après une dernière saison déjà éprouvante et un maintien obtenu in extremis, le club andalou a débuté ce nouvel exercice avec deux défaites en autant de rencontres. Bien trop brouillons, les joueurs du technicien espagnol Sergio ne parviennent pas à mettre du rythme et de l’intensité dans leurs matches et semblent déjà condamnés à jouer leur survie. Une réaction d’orgueil n’est évidemment pas à exclure au moment d’affronter un adversaire plus en confiance. L’Athletic Bilbao réalise, en effet, un bon mois d’août avec quatre points pris sur six possibles en Liga. Très minimalistes dans le jeu, les Basques brillent surtout par leur pragmatisme et leur discipline tactique. Je les vois gagner au cours d'un match serré.

