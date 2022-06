PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 29 juin – Copa Libertadores

Notre pronostic : Palmeiras ne perd pas sur la pelouse de Cerro Porteno et les deux équipes marquent (2.10)

C’est une belle affiche entre deux équipes en grande forme. Cerro Porteno réalise une très bonne saison dans le championnat paraguayen. L’actuel deuxième de la Primera Division se montre, toutefois, assez irrégulier depuis bientôt deux mois. A domicile, en revanche, les joueurs de Francisco Arce enchaînent les bonnes performances, face à des adversaires qui restent d’un calibre inférieur à son rival de la nuit. Palmeiras est, en effet, leader de Serie A brésilienne. S’ils ont connu un coup d’arrêt en déplacement, avec une défaite et un nul sur les deux dernières rencontres, les joueurs d’Abel Ferreira restaient auparavant sur une série de huit succès de rang hors de leur base. Au cours d’un match qui pourrait bien être prolifique, je miserais sur Palmeiras qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

Pariez sur Cerro Porteno – Palmeiras ici !

Les autres options :

Flamengo ne perd pas sur la pelouse de Tolima et les deux équipes marquent (2.10)

River Plate ne perd pas sur la pelouse de Velez Sarsfield et les deux équipes marquent (2.20)

Melgar ne perd pas sur la pelouse du Deportivo Cali (2.10)

Cote totale des quatre paris à l'extérieur : 20.37