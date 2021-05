PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 mai Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : victoire de Tenerife face au Real Oviedo et les deux équipes marquent (3.95)

C’est la dernière journée en deuxième division espagnole. Tenerife et le Real Oviedo n’ont plus rien à jouer et pointent, respectivement, à la 11e et la 12e place avec le même total de points (51). Les deux clubs sont assurés de rester en Liga 2 et peuvent jouer ce dernier match libérés. Ils restent sur deux matches nuls (1-1) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone pour Tenerife et face à Mirandes pour le club d’Oviedo. Les Tinerfeños partent favoris pour cette rencontre et ont un sentiment de revanche car ils avaient été battus lors de la phase aller sur le terrain du Real Oviedo (4-2). Je pense qu’ils peuvent s’imposer et comme lors de leur premier duel cette saison, je vois des buts pour cette rencontre. Un combiné qui pourrait vous permettre de presque quadrupler votre mise (3.95).

