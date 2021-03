PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 mars ATP Miami

Notre pronostic : Lorenzo Musetti gagne en trois sets contre Marin Cilic (3.70)

L’Italien est en train de crever l’écran ! En constante progression depuis quelques mois, le plus jeune joueur du top 100, réalise une très bonne saison. Double finaliste malheureux dans les challengers d’Antalya en Turquie et de Biella en Italie, Musetti a confirmé les espoirs à Acapulco en sortant Schwartzman, Tiafoe et Dimitrov avant de tomber face à Tsitsipas en demi-finale. Son magnifique revers à une main a encore fait des dégâts à Miami contre Mmoh et Paire. Je pense qu’il va encore sévir face à Marin Cilic. Le Croate a baissé de niveau depuis quelques saisons. Son début d’année est très moyen avec quatre victoires pour autant de défaites. Le vainqueur de l’US Open 2014 reste tout de même un client de par son expérience. C’est ce qui l’a aidé durant ses deux premiers tours en Floride avec des succès en trois manches. Je vois bien un match serré encore une fois avec l’Italien qui s’en sort au bout de la troisième manche pour une très belle cote de 3.70 !

Pariez sur Cilic – Musetti ici !

Les autres options :

Victoire de Humbert en trois sets contre Raonic (4.90)

Barty gagne en trois manches contre Azarenka (3.85)

Cote totale des trois paris du jour : 69.80