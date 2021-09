PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Chelsea s’impose sur la pelouse de la Juventus et les deux équipes marquent (4.00)

C’est certainement l’affiche la plus sexy à suivre aujourd’hui. Le vainqueur sortant se déplace à Turin. Les Blues auront à cœur de se refaire après la défaite concédée face à City en championnat ce week-end (0-1). Ils n’ont pas réussi à exister dans cette rencontre. Lors de leur premier match dans ce groupe H, ils se sont imposés face au Zénith (1-0). Les Turinois aussi l’ont emporté sur la pelouse de Malmö assez largement (0-3). Résultat plutôt logique. Après un début de saison très poussif, la Juve semble aller mieux avec trois victoires sur les quatre derniers matches mais que cela a été compliqué en Série A ! Les Bianconeri l’ont emporté trois buts à deux face à la Sampdoria et à la Spezia. Je pense que Chelsea est vraiment plus fort que cette Juventus qui devra faire sans Dybala. A domicile, elle reste capable de marquer. Je vous propose donc la victoire des Anglais avec des buts de chaque côté pour quadrupler la mise.

