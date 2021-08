PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 août Demi-finale - JO

Mon pronostic: pas de vainqueur entre le Japon et l'Espagne (3.30).

Suite du tournoi olympique ce mardi avec cette demi-finale entre le Japon et l'Espagne. Tout va bien pour la Roja qui reste sur un large succès contre la Côte d'Ivoire (5-2). Mais ce groupe a aussi montré ses fragilités lors de la phase de poules avec un nul contre l'Argentine (1-1) ou encore face à l'Egypte (0-0). La défense composée de Cucurella, Garcia, Torres et Vallejo semble encore trop fragile. Attention quand même au pays hôte qui sera en pleine confiance après son succès au bout du suspense face à la Nouvelle-Zélande (0-0 TAB 4-2). C'est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre le Japon et l'Espagne!

Les autres options :

Nul entre le Neftchi Bakou et le HJK Helsinki (3.10)

Nul entre le Racing Genk et le Shakhtar Donetsk (3.55)

Cote totale pour les trois paris de folie: 36.32

