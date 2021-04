PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 avril Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Leipzig et le Bayern (3.90)

Comme en France entre Paris et Lille, les deux premiers de Bundesliga, Leipzig et le Bayern s’affrontent ce week-end juste avant le choc des ¼ de finale de la Ligue des champions entre Parisiens et Munichois mercredi. Les Bavarois seront privés de leur atout majeur, Robert Lewandoswki, auteur de 35 buts cette saison en championnat. La machine à marquer polonaise s’est blessée en sélection et son absence sera forcément un handicap aujourd’hui. Sans lui, le Bayern pourra cependant compter sur les Müller, Gnabry, Sané et autre Coman pour essayer de trouver la faille dans la défense de son dauphin. Comme le RBL est le meilleure équipe à domicile et que le Bayern est la meilleure équipe à l’extérieur, un partage de points n’aurait rien de vraiment fou et permettrait aux partenaires de Pavard et Hernandez de conserver ses quatre longueurs d’avance sur Leipzig. Sans Lewandowski, je suis convaincu que Hans-Dieter Flick signerait pour un match nul. Et la cote (3.90) est trop attrayante pour la laisser passer.

Fiabilité : 35 %

