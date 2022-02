PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 février – Super League - Grèce

Notre pronostic: 0-0 entre Atromitos et Lamia (6.00)

Match de bas de tableau en Grèce opposant Atromitos (13 et avant-dernier de Super League) et Lamia (11e). Ce deux clubs lutteront jusqu’au bout pour éviter la descente et chercheront à obtenir la meilleure place possible avant le début des play-offs pour la relégation. Les Athéniens restent sur cinq défaites et un nul en six journées. S’ils viennent de chuter deux fois de suite devant leur public sans inscrire le moindre but, c’était contre l’AEK (3e) et l’Olympiakos (1e). Contre Lamia, Atromitos espère prendre au moins un point mais la difficulté sera de marquer contre Lamia. En effet, les visiteurs peuvent s’appuyer sur la meilleure défense de Grèce en déplacement (7 buts encaissés pour 5 inscrits) à égalité avec le leader du championnat. Leurs derniers résultats à l’extérieur sont révélateurs: 0-0 sur les pelouses de OFI Crète, de Smyrnis et de l'Aris Salonique, défaite 1-0 sur le terrain de l’Olympiakos et 2-1 sur celui du PAOK et enfin victoire 1-0 à Tripoli… sans compter le second 0-0 à Salonique en Coupe de Grèce. Pour toutes ces raisons, tenter le 0-0 sur cette rencontre me paraît judicieux.

Fiabilité : 25 %

