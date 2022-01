PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : Séville gagne à Cadix et les deux équipes marquent (4.30)

Le FC Séville est le Dauphin du Real Madrid dans cette Liga avec huit points de retard mais un match en moins. Tous les résultats vont compter si les Sévillans veulent croire au titre en fin de saison. La période est bonne avec dix points pris lors des quatre dernières journées. Ils ont tenu le nul (1-1) face au FC Barcelone alors qu’ils ont évolué à dix contre onze après le geste d’humeur de Jules Koundé sur Jordi Alba. Le club de Cadix reste sur un très bon score nul et vierge sur la pelouse du Real Madrid. Un point important dans la course au maintien alors qu’il n’est que 19e de Liga. Je vois le FC Séville s’imposer à l’extérieur pour cette rentrée 2022. Un pari déjà bien coté à 1.88. Pour faire gonfler cela, j’imagine que Cadix peut marquer à domicile pour plus que quadrupler la mise !

L’autre option :

Manchester United bat Wolverhampton 1-0 ou 2-0 (3.25)

Cote totale des deux paris de folie : 13.98