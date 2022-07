PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : cinq sets entre Sinner et Alcaraz (3.70)

Qu’il est intéressant ce match entre deux des jeunes les plus talentueux du circuit. Jannik Sinner a été surprenant contre John Isner en s’imposant en trois manches ! L’Italien qui n’évolue pas sur sa surface préférée a parfaitement su gérer les moments chauds contre le géant américain pour annihiler son jeu. Auparavant il a éliminé Ymer et Wawrinka en lâchant une manche à chaque fois. Aujourd’hui encore il a son mot à dire face à Carlos Alcaraz qui a aussi été impérial face à Otte, pourtant spécialiste de la surface. L’Espagnol prend de plus en plus ses marques. Je pense que l’on pourrait assister à un combat énorme. C’est pourquoi je miserais sur un match en cinq manches pour une cote de 3.70 sans donner de vainqueur.

