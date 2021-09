PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 septembre – US Open

Notre pronostic : match en cinq sets entre Bautista-Agut et Auger-Aliassime (3.05)

C’est une très belle rencontre à laquelle on pourrait assister pour ce troisième tour. Bautista-Agut aime cette surface. Il l’a prouvé lors de ses deux premiers tours en s’imposant face à Kyrgios et Ruusuvuori sans concéder de manche. Belle performance car ces matches avaient tout de pièges. Cette saison il est allé en finale à Doha et a atteint la demi-finale à Miami mais attention car cela se corse encore un peu plus aujourd’hui. Auger-Aliassime l’a déjà battu. C’était en 2020 à Cologne en indoor. Cette année, le Canadien est plutôt bon avec des finales à Melbourne et à Stuttgart. Il a également atteint les demi-finales à Halle avant d’aller jusqu’en quarts à Wimbledon. Lors de cette tournée nord-américaine, il a brillé à Cincinnati où il a également perdu à ce stade de la compétition. Je pense que l’on va assister à un match très accroché. C’est tellement équilibré que je vous propose de tenter de parier sur le cinq sets sans donner de vainqueur. Un pari très intéressant pour tripler la mise (3.05) !

