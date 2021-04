PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 avril Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Leicester l’emporte contre Southampton et les deux équipes marquent (3.60)

Rappelez-vous avant la période du Boxing Day ! Les Saints étaient l’équipe surprise de la première partie de tableau et étaient redoutables. Aujourd’hui, alors qu’il leur reste six journées à disputer, les joueurs sont à une triste 15e place. Le bilan sur les dix dernières journées est très négatif avec seulement deux victoires pour sept défaites. Southampton est à neuf points de Fulham, 18e et donc peut être assez serein mais attention tout de même. Leicester est à l’opposée avec une 3e place actuelle qui témoigne de la belle saison des Foxes. Le titre n’est évidemment plus jouable mais ils peuvent toujours espérer des faux pas de Manchester United pour aller prendre la 2e place. La qualification en Ligue des Champions la saison prochaine est presque acquise. C’est pourquoi je pense que Leicester va l’emporter à l’extérieur. Je vois tout de même les Saints marquer ce qui donne un beau combiné coté à 3.60 !

Pariez sur Southampton – Leicester ici !



Les autres options :



Victoire de Marseille face à Strasbourg et les deux équipes marquent (3.65)



Cote totale des deux paris de folie : 13.14