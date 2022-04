PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 avril – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Stuttgart bat Wolfsbourg et les deux équipes marquent (3.50)

Avec seulement deux points pris lors des quatre dernières journées Stuttgart a du mal en cette fin de saison et est passé barragiste alors qu’il ne reste que deux rencontres à disputer. Il faut donc gagner pour se remettre de ce revers chez le Hertha Berlin, 15e. Avec seulement deux longueurs d’avance sur le 17e, Stuttgart doit faire très attention. Wolfsbourg reste sur un large succès contre Mayence (5-0) mais n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. C’est pourquoi je pense que les Stuttgartois vont s’imposer mais en encaissant au moins un but pour un pari de folie coté à 3.50 !

Pariez sur Stuttgart – Wolfsbourg ici !

Les autres options :

Lens bat Nantes et les deux équipes marquent (3.25)

Rennes bat Saint-Etienne par au moins trois buts d’écart (3.00)

Match nul entre Alaves et Villarreal (3.40)

Match nul entre Bilbao et l’Atletico de Madrid (3.10)

Cote totale des cinq paris de folie : 353.68