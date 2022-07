PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 juillet - Community Shield - Angleterre

Notre pronostic: nul entre Liverpool et Manchester City et les deux équipes marquent (3.80)

Les scénarii ont été souvent les mêmes la saison dernière entre les deux meilleures équipes de Premier League: deux fois 2-2 en championnat et victoire de Liverpool 3-2 en 1/2 finale de la FA Cup ! On peut donc, à priori, s'attendre à du spectacle et des buts ce soir à Wembley. Ces deux ténors étant très proches l'un de l'autre, envisager un score de parité et une séance de tirs au but n'a rien d'incongru, surtout que les Reds n'ont battu les Citizens qu'une seule fois lors des six dernières confrontations. Cependant, si cela doit pencher d'un côté, je donnerais un léger avantage aux Citizens qui ont récupéré un serial buteur avec la "machine à marquer" norvégienne, Erling Haaland ! Pour toutes raisons, banco sur un nul... avec des buts de chaque côté, car s'est systématique depuis six rencontres.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Nul entre Sion et le Servette (3.45)

Sanderfjord s'impose à Tromsö (5.60)

Le Bayern bat Leipzig et les deux équipes marquent (2.80)

Cote totale pour les trois paris à domicile: 194.74

