PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 juillet LOTTO Ekstraklasa – Pologne

C’est un très beau coup que je vous propose avec cette rencontre en Pologne pour la deuxième journée de championnat. Avec cinq défaites lors de ses six dernières rencontres dont une la semaine dernière en ouverture du championnat, le Gornik est dans une très mauvaise passe. Il ne faudrait pas que cela dure pour le dernier 10e de la saison précédente lors de laquelle Zabrze n’a jamais pu espérer mieux. Le Lech Poznan aussi sort d’une saison très compliquée avec une 11e place. On attend mieux d’un club qui a déjà joué l’Europe. Lors de leurs huit derniers matches, les joueurs du Lech n’ont perdu que deux fois et ont réalisé un nul (0-0) la semaine dernière à domicile. C’est pourquoi je vois un score de parité aujourd’hui encore entre deux clubs qui sortent d’une saison similaire en terme de niveau. Pour faire gonfler la cote je vous propose le fait que les deux équipes marquent pour une cote de 3.85 !

