PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 mai – 1/8 finale Roland Garros

Notre pronostic : Ruud bat Hurkacz en quatre manches (3.90)

Je tente un gros coup pour cette rencontre. Hurkacz réalise un bon début de tournoi et n’a perdu aucun set avec des succès contre Zeppieri, Cecchinato et David Goffin. Le Polonais a pris sa revanche sur le Belge qui l’avait sèchement battu à Rome. Cela montre que le 13e mondial joue bien Porte d’Auteuil et qu’il peut être dangereux. Ruud, après un début de saison sur terre battue difficile, va mieux. Il est allé jusqu’en demi-finale à Rome, défait par Djokovic, puis a remporté le tournoi de Genève. Pour cette édition de Roland Garros, Ruud a eu des difficultés contre Tsonga et face à Sonego contre qui il s’est imposé en cinq manches. Sur ocre, je pense que le Norvégien a les armes pour battre Hurkacz mais je vois bien le Polonais prendre un set (3.90) !

Les autres options :

Sinner bat Rublev en cinq sets (5.70)

Kasatkina bat Giorgi en trois manches (3.75)

Cote totale des trois paris de folie : 68.40