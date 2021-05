PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 mai Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : victoire de Gijon face à Almeria et les deux équipes marquent (3.90)

C’est un coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre entre le 7e et le 4e. Gijon doit absolument l’emporter pour tenter de se qualifier pour les phases finales d’accession en Liga et croire en ses rêves de retour dans l’élite. Son destin dépend également de la performance du Rayo Vallecano devant au classement. Les Gijonés n’ont perdu qu’une fois sur leurs six dernières rencontres. Je pense qu’ils sont en mesure de l’emporter à domicile face à une équipe d’Almeria déjà assurée d’aller en playoffs. Cependant je vois un beau match entre ces deux équipes avec des buts de chaque côté. C’est pourquoi je vous propose ce pari de folie avec la victoire de Gijon combinée au fait que les deux clubs marquent pour une très belle cote de 3.90 !

L’autre option :

Victoire de Nantes face à Toulouse et les deux équipes marquent (4.00)

Cote totale des deux paris de folie : 15.60