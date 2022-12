PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United gagne à Wolverhampton et les deux équipes marquent (3.60)

Après un mois d’août qui laissait présager le pire, Manchester United a retrouvé des couleurs et réalise une belle saison. Eric Ten Hag semble avoir trouvé la bonne formule et permet au collectif de briller. Les Red Devils n’ont ainsi perdu que deux de leurs douze derniers matches de Premier League et peuvent largement viser une place dans le Big 4. Ce déplacement à Wolverhampton s’annonce tout de même loin d’être facile. Les Wolves vivent pourtant un exercice cauchemardesque, étant aujourd’hui relégables. Ils ont toutefois remporté une rencontre d’une importance capitale sur la pelouse d’Everton il y a cinq jours. Un succès qui fait du bien aux têtes et aux jambes mais qui pourrait s’avérer insuffisant pour prendre le pas sur un adversaire d’un tel calibre cet après-midi. Si je vois les deux équipes marquer, je pense que les Mancuniens finiront par s’imposer à l’usure.

Les autres options :

Arsenal gagne à Brighton et les deux équipes marquent (3.60)

Fulham bat Southampton et les deux équipes marquent (3.35)

Newcastle bat Leeds et plus de 3,5 buts dans le match (3.00)

Cote totale des quatre paris de folie : 130.25

