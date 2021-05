PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 mai Euro U21 – ¼ de finale

Notre pronostic : victoire du Portugal U21 face à l’Italie U21 et les deux équipes marquent (4.00)

Les jeunes Portugais sont sur une série de dix victoires consécutives avec une moyenne qui atteint presque trois buts par match. Ils ont donc fait un sans-faute dans le groupe D pour la première partie de cet Euro avec des succès contre la Croatie, l’Angleterre et la Suisse. L’Italie aussi est invaincue dans la compétition mais n’a gagné qu’une fois face à la Slovénie, dernière du groupe B. Les Italiens ont tenu le nul contre l’Espagne et la République Tchèque. Ils possèdent une bonne attaque eux aussi avec cinq buts inscrits en trois rencontres et presque le même ratio que leurs adversaires du soir sur les dix derniers matches qu’ils ont disputés. C’est pourquoi je tenterais un coup avec la victoire du Portugal, qui part favori, combinée au fait que les deux équipes marquent. Un pari qui pourrait vous permettre de quadrupler votre mise (4.00) !

Pariez sur Portugal U21 – Italie U21 ici !

L’autre option :

La France U21 gagne face aux Pays-Bas U21 et les deux équipes marquent (4.30)

Cote totale des deux paris de folie : 17.20