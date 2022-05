PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 mai – Roland Garros ¼ de finale

Notre pronostic : Fernandez bat Trevisan en trois manches (3.70)

Il est surprenant de voir l’Italienne en quart de finale à Roland Garros. Trevisan s’est montrée impériale lors de toutes ses rencontres en ne concédant aucun set face à Dart, Linette, Saville et Sasnovich. Son parcours n’est pas flamboyant quand on regarde les noms de ses adversaires mais peu importe, elle a passé tous les obstacles pour s’offrir un nouveau quart après celui qu’elle avait disputé en 2020. Elle adore la terre battue comme en témoigne son titre récent à Rabat. Fernandez est donc prévenue. La finaliste du dernier US Open a sorti Mladenovic et Siniakova avant de signer des performances énormes face à Bencic et Anisimova. Elle ne partait pas favorite lors de ces deux rencontres. Cette fois elle l’est mais je ne pense pas que cela sera facile. Je la vois s’imposer en trois manches pour une très belle cote de 3.70 !

