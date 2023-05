PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 mai – Roland-Garros

Notre pronostic : Caroline Garcia bat Anna Blinkova en trois manches (3.65)

Je vous avais annoncé que Caroline Garcia allait souffrir contre la Chinoise Xiyu Wang et cela s’est vérifié. Victoire à l’arrache de la Française 7-6 / 4-6 / 6-4 ! Caro devra montrer un meilleur visage si elle ne veut pas connaître une cruelle désillusion contre Anna Blinkova, la Russe qui l’avait éliminée lors de l’édition 2019 de Roland-Garros. A l’époque, la numéro 5 mondiale n’était que 28e à la WTA. On peut donc une nouvelle fois s’inquiéter car ses résultats sur terre battue cette saison ne sont pas très encourageants : défaites au deuxième tour à Stuttgart, Madrid et Rome. Ce qui peut peut-être rassurer ses fans, c’est que son adversaire du jour a quant à elle perdu au même stade de la compétition à Charleston, Oieras, Reus, et Rome. La Russe a par ailleurs chuté d’entrée à Madrid avant d’atteindre la finale du tournoi de Strasbourg pour s’incliner face à Elina Svitolina. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur une nouvelle qualification dans la douleur de la numéro 1 française, en trois manches !

Fiabilité : 35 %

