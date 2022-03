PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1 avril - Liga 2 - Espagne

Notre pronostic: Gérone bat Malaga (1.58)

Quand le 4e de Liga 2 reçoit le 18e, il me paraît logique de lui faire confiance. Gérone vise un retour parmi l'élite du football espagnol et reste sur quatre victoires consécutives (11 buts marqués et 3 encaissés). A priori, la tâche de Malaga, qui lutte pour le maintien, s'annonce compliquée car les Andalous n'ont gagné qu'une seule rencontre lors des six dernières journées. Dans ces conditions, je vous conseille de faire confiance au favori qui jouera devant son public contre une équipe en grande difficulté.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Benfica ne perd pas à Braga (1.34)

Bruges s'impose sur la pelouse du Beerschot (1.25)

L'Union Belin ne perd pas contre Cologne (1.38)

St Patricks bat Drogheda (1.37)

Dundalk bat l'UC Dublin (1.34)

Cote totale pour les six paris sûrs: 6.70

