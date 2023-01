PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 janvier - Serie A

Notre pronostic : match nul entre l'Inter et Naples (3.40) !

Naples sera-t-il toujours invaincu à l'issue de cette seizième journée de Serie A ? C'est tout l'enjeu de cette magnifique affiche ! Les Napolitains réalisent un début de saison fantastique et ils possèdent déjà huit points d'avance sur le deuxième après seulement quinze journées (treize victoires et deux nuls, trente-sept buts marqués). Mais attention ! L'adversaire du soir est un opposant sérieux, revenu à un point du podium grâce à une très belle série de quatre victoires sur les cinq dernières journées disputées avant la trêve. Un nul pourrait être considéré comme un bon résultat par ces deux clubs : l'Inter resterait au contact du trio de tête et Naples conserverait une avance confortable. Je mise donc sur un score de parité (3.40) ! Fiabilité : 33%

