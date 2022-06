PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Turquie bat les Iles Féroé par au moins quatre buts d’écart (3.30)

Les Turcs n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en perdant au Portugal de la demi-finale des barrages. Cela reste une déception pour cette sélection qui avait montré de belles choses ces dernières années même si, lors de l’Euro 2020, cela n’avait pas fonctionné. Redescendue en Ligue C, la Turquie ne semble pas à sa place et est largement favorite pour la première place. Face aux Iles Féroé cela pourrait tourner à la démonstration. La différence de niveau est énorme et on a déjà vu les Turcs corriger des sélections inférieures comme Gibraltar (6-0). Je pense qu’on pourrait assister à ce même scénario ce soir et c’est pourquoi je miserais sur un succès par au moins quatre buts d’écart (3.30).

